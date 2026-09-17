Посол Ирана: Баку обязан открыть ж/д путь из Армении в Иран

На конференции, состоявшейся в четверг, посол Ирана в Ереване Халил Ширголами заявил о необходимости обеспечения Азербайджаном железнодорожного сообщения между Арменией и Ираном через территорию Нахиджевана.
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