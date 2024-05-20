Пилотные зоны 5G охватят все регионы России к 2030 году

Коммерческие сети должны появиться в 16 городах-миллионниках, отметили в Минцифры Пилотные зоны 5G появятся во всех регионах РФ к 2030 году, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на выставке "Россия".
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