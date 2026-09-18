"Русские в России под запретом": Слова Овечкина исказили свои же. Не хотят обидеть "уважаемых людей"?

Коллаж Новороссии Автор: Александр ТагировЛегендарный хоккеист Александр Овечкин на весь мир открыто заявил: "Я – русский" – и признался в любви к России.
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Почему русский работает на США? И его семья тоже.
Вот уже который раз авторы пишут на злободневные темы, а отчего и почему происходит то или иное негативное действо, они старательно обходят, описывая "круги" вдоль и поперёк вокруг честно названой причины...Так и здесь, ожидалось, что вот сейчас автор врубит"правду-матку" и вместо словоблудия всё таки напишет...Получается, что составитель опросника это смог написать, а автор с..н так и не смог осилить трусость
Я РУССКАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!