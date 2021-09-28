Доктор Мясников рассказал об опасности противовирусных препаратов

Они могут нанести урон поджелудочной железе. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» о лекарствах, которые могут нанести серьезный урон поджелудочной железе и привести к развитию острого панкреатита.
Они могут нанести урон поджелудочной железе. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» о лекарствах, которые могут нанести серьезный урон поджелудочной железе и привести к развитию острого панкреатита.
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