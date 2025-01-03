Котенок выложил фото победителя ВСУ в рукопашной схватке

На снимке солдат из Якутии, который сейчас проходит лечение в госпитале.В сети появилась фотография, на которой запечатлен солдат ВС России, одержавший победу над бойцом Вооруженных сил Украины во время боя на ножах.
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