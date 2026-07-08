В Липецкой области могут ввести схему продажи бензина «чётный-нечётный» на АЗС

Ежесуточный дефицит бензина в регионе достигает примерно 500 тонн. Из-за остановки и неполной загрузки НПЗ приостановили работу заправки «Тебойл» и большая часть АЗС «Лукойла» — сейчас основная часть водителей вынуждена обращаться на АЗС «Роснефти».
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