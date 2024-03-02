Президент Молдавии Санду: у Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение

Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооружённых столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении страны в Европейский союз предоставило возможность на «воссоединение Кишинёва и Тирасполя».
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