Самые странные города

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Жизнь под землей или на кладбище, вода вместо дорог, один дом на всех — в мире есть удивительные места, где люди существуют в невероятных условияхФото: USDA/Wikipedia В одном здании   Почти все население американского города Уиттер на Аляске (это примерно 300 человек) живет в одной 14-этажной многоквартирной башне.

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