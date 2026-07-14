Как оспорить штраф ТЦК в суде? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему норма о штрафах ТЦК фактически не действует из‑за доступа к реестрам? Какие два главных основания позволяют судам массово отменять постановления? Как отсутствие уведомления о рассмотрении дела лишает права на защиту? И выписывают ли повторные штрафы после судебной отмены? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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