Как оспорить штраф ТЦК в суде? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему норма о штрафах ТЦК фактически не действует из‑за доступа к реестрам? Какие два главных основания позволяют судам массово отменять постановления? Как отсутствие уведомления о рассмотрении дела лишает права на защиту? И выписывают ли повторные штрафы после судебной отмены? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.