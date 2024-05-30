Между КНДР и Южной Кореей продолжается так называемая война шаров. Оба государства старательно засылают на территорию соседей аэростаты с "начинкой".
Культурный обмен по-корейски
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
КНДР показала южанам, что они - дерьмо подпиндосное... Браво!!!
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5 час.
Галина Смирнова
Может, переймем практику - пошлем привет на Аляску?
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4 час.
Lora Некрасова
Наши не хотят бомбить Банковую, так хоть бы на неё шар с гуаном закинули. И культура тут ни при чём. Все всё поймут правильно. Зеля, дыши глубже!🤩🥶😳
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1 час.
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