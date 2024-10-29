Эксперт: ВСУ заявили о наступлениях ВС РФ под Донецком на 13 направлениях

ВСУ во внутренних рапортах сообщают, что Вооруженные силы (ВС) России наступают на 13 направлениях под Донецком, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 29 октября в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии