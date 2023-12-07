Эксперты назвали самые востребованные навыки при найме на должности с высокой оплатой

При найме на высокооплачиваемую должность работодатели чаще всего обращают внимание на гибкость мышления и умение общаться (59%), знание иностранных языков (30%) и диплом о высшем образовании (26%), выяснили Skyeng и исследовательский центр «Зарплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)