Стало известно, сколько потратили Трамп и Харрис на избирательные кампании

Кампания по избранию вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства собрала почти миллиард долларов, ее соперник от республиканцев Дональд Трамп — чуть менее 400 миллионов, сообщает РИА Новости.
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