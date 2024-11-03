Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, сколько потратили Трамп и Харрис на избирательные кампании

Стало известно, сколько потратили Трамп и Харрис на избирательные кампании

Кампания по избранию вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства собрала почти миллиард долларов, ее соперник от республиканцев Дональд Трамп — чуть менее 400 миллионов, сообщает РИА Новости.

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