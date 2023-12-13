Биатлонистки пожаловались на гостиницу в Уфе: «Туалет – вообще жесть, посмотрите, какой срач. Два дня назад был ремонт, и никто не убрался»

В Уфе с 15 по 17 декабря пройдет этап Кубка Содружества. Призер чемпионата Европы Наталья Гербулова опубликовала в телеграм-канале видео, подписав его: «Вот так живут девочки из Красноярска! Это ненормально!» «Туалет у нас вообще жесть.