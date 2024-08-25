Лайфстайл в локальном исполнении

Lamoda, крупнейший в России и СНГ ретейлер в сфере моды, красоты и лайфстайла, в конкуренции с универсальными маркетплейсами делает акцент на привлечение платежеспособной аудитории, создание уникального ассортимента, строгий отбор брендов и прозрачные отношения с партнерамиИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИИ АБДРАШИТОВОЙ Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии компании Lamoda Виктория Абдрашитова: «Наши двери открыты не для всех»читайте на monocle.