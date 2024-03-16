Почетный работник химкинского «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин выбрал очный формат голосования

Участие в выборах президента России уже приняли тысячи жителей Химок. Почетный работник ракетного предприятия «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин проголосовал в очном формате в одной из 119 участковых избирательных комиссий.
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