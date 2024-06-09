SuperJob: 36% работающих ямальцев отнесли себя к среднему классу

Жителей ЯНАО расспросили об их причастности к среднему классу. В существовании отдельной социальной группы населения оказались уверены шесть из 10 работающих ямальцев, 36% считают, что относятся к среднему классу, привел данные опроса сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.