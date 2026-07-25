Боец Снеговик рассказал об активном снабжении штурмовиков в Красном Лимане

Заместитель командира батальона БПС по материально-техническому обеспечению (МТО) 71-го отдельного полка БПС группировки войск «Запад» с позывным Снеговик рассказал об активном снабжении штурмовиков в Красном Лимане.
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