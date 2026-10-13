BYD планирует установить в Европе 3000 сверхбыстрых зарядных станций к 2027 году

Один разъем станции способен обеспечивать мощность до 1500 кВт. Благодаря использованию аккумуляторов Blade второго поколения, автомобили смогут зарядиться с 10% до 70% всего за пять минут и до 97% — за девять минут, при этом скорость зарядки зависит от совместимости машины с данной технологией.
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