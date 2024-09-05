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Закон и Порядок

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Гозман* выдвинул ультиматум Путину. Предварительно сбежав из России

Гозман* выдвинул ультиматум Путину. Предварительно сбежав из России

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Помните ли, уважаемые читатели, такого, как он сам говорит, оппозиционного деятеля, Леонида Гозмана*? Типичный представитель либеральной политической тусовки, который довольно активно пытался играть значительную роль в жизни общества и государства – но запомнился при этом лишь по трём поводам.

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Комментарии
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л
людмила
Кандидат любых наук с такими честными глазами  никогда никому ничего не должен советовать.🤣
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10 час.
Андрей Бедный
А это косоглазое чмо еще живое? Вот &quot;радость-то&quot;. Пусть своему мужу ультиматумы выдвигает )))
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6 час.
Андрей Бедный
каждого парой-тройкой посылок )))
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6 час.

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