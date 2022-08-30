В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж из частных домовладений

В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж из частных домовладений

В дежурную часть отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о краже денежных средств из частного домовладения обратился житель поселка Новознаменский.

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