ЦБ внес Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску ЦФА

Банк России включил Тинькофф банк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и согласовал соответствующие правила информационной системы кредитной организации, говорится в сообщении на сайте регулятора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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