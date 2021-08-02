Скандал с бегуньей Тимановской: МОК пригрозил Минску новыми санкциями

«Мы запросили Национальный олимпийский комитет Белоруссии предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия», — цитирует слова Адамса телеканал «Дождь».