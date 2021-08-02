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Скандал с бегуньей Тимановской: МОК пригрозил Минску новыми санкциями

Скандал с бегуньей Тимановской: МОК пригрозил Минску новыми санкциями

«Мы запросили Национальный олимпийский комитет Белоруссии предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия», — цитирует слова Адамса телеканал «Дождь».

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Traveller
А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это другое". А эту мразь попользуют месяц-другой и выбросят, как использованный контрацептив. На "тимановских", гражданка Тихановская не подписывалась.

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