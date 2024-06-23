⚡️⚡️⚡️Трое детей и двое взрослых погибли в Севастополе в результате атаки ВСУ Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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⚡️⚡️⚡️Трое детей и двое взрослых погибли в Севастополе в результате атаки ВСУ Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.