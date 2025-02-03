Царь Иван Грозный ввел в России опричнину 460 лет назад

Опричный террор - одна из самых мрачных эпох в истории России. Опричники казнили и пытали всех, на кого укажет царь, не подчиняясь никаким законам, а царь был готов учинить расправу за малейший намек на неповиновение.
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