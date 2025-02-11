Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, когда Трампу представят варианты решения конфликта на Украине

Стало известно, когда Трампу представят варианты решения конфликта на Украине

Президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

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