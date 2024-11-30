Шумков сравнил ставку ЦБ с тушением пожара керосином

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил мнение, что борьба с инфляцией исключительно через повышение процентных ставок является неэффективной стратегией, сравнив это с попыткой потушить огонь керосином.
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