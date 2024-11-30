НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    "Безумству храбрых поём мы славу"! Жога - герой-одиночка, брошенный в топку "пятой колонны"! Так героев СВО не напасё...Жога заявил, что ...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Все попы продажные пидорасы.В Екатеринбурге с...
  • Сергей Иванов
    Не уважаю я этих священников. Они такие же как все. Это просто их работа по оболваниванию населения.В Екатеринбурге с...

Шумков сравнил ставку ЦБ с тушением пожара керосином

Шумков сравнил ставку ЦБ с тушением пожара керосином

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил мнение, что борьба с инфляцией исключительно через повышение процентных ставок является неэффективной стратегией, сравнив это с попыткой потушить огонь керосином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх