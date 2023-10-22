Спецпосланник КНР призвал ООН провести саммит по Ближнему Востоку

Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь предложил ООН провести масштабную конференцию, темой которой станет урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
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