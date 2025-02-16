Российские программисты создали ИИ для обучения детей: новое слово в образовании Ирина ВальковаВ последнее время российские разработчики представили миру новый и уникальный продукт, который может изменить подход к обучению детей.
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