Валерия отметила 56-летие – кто из звезд присутствовал на ее празднике

Валерия и Иосиф Пригожин, фото: Певица Валерия отметила свой день рождения в кругу близких и друзей. Поклонники 56-летней артистки долгое время ждали первых кадров с праздника, и наконец-то их ожидание было вознаграждено.
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