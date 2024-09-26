POPCAT достиг миллиардной капитализации. Ждем продолжение роста?

POPCAT достиг исторического максимума капитализации в 1 миллиард долларов. Этот фактор привлек еще больше инвесторов в мемкоин, цена токена выросла на 8,83% за последние 24 часа, объем торгов POPCAT увеличился на 47,90%, Более того, открытый интерес к POPCAT вырос на 11,05% за 24 часа до момента публикации, достигнув $105,65 млн.