Фанаты «ПСЖ» оскорбляли «Реал», скандируя «Puta Madrid» во время объявления о продлении контракта Мбаппе

Болельщики «ПСЖ» оскорбляли «Реал» после объявления о продлении контракта Килиана Мбаппе. Во время выступления президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, сообщившего о том, что Мбаппе остается в клубе, фанаты парижан начали скандировать «Puta Madrid».