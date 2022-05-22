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Фанаты «ПСЖ» оскорбляли «Реал», скандируя «Puta Madrid» во время объявления о продлении контракта Мбаппе

Болельщики «ПСЖ» оскорбляли «Реал» после объявления о продлении контракта Килиана Мбаппе. Во время выступления президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, сообщившего о том, что Мбаппе остается в клубе, фанаты парижан начали скандировать «Puta Madrid».

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