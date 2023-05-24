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"Никаких заморозок": Песков сообщил, что Россия солидарна с Западом по судьбе конфликта на Украине

"Никаких заморозок": Песков сообщил, что Россия солидарна с Западом по судьбе конфликта на Украине

Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Украине не должен быть заморожен.Россия не рассматривает вариант заморозки конфликта на Украине и в этом она солидарна со странами Запада, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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