"Никаких заморозок": Песков сообщил, что Россия солидарна с Западом по судьбе конфликта на Украине

Дмитрий Песков отметил, что конфликт на Украине не должен быть заморожен.Россия не рассматривает вариант заморозки конфликта на Украине и в этом она солидарна со странами Запада, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.