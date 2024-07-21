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  • Раиса Мелькумова
    А, что ГД болеет за американцев, лучше бы думала о своём народе и принимала законы нужные и правильные!В Госдуме оценили...
  • Вячеслав Кудрявцев
    вот ничего более актуального то нетути!суки!!!В Госдуме поддерж...

Пробили душу: как агрегаторы утечек сформировали базу «предателей»

Пробили душу: как агрегаторы утечек сформировали базу «предателей»

Нелегальные сервисы по «пробиву» людей взяли на себя функцию обличения «уклонистов и предателей». В справках одного из агрегаторов появилась графа «Покинувшие РФ 2022-2024», где делаются однозначные выводы о причинах миграции конкретного человека за рубеж.

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