Светлана Маслова: В рамках совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым, которое состоялось...

В рамках совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым, которое состоялось под руководством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова оценили готовность муниципальных образований Республики Крым и объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.
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