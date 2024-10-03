Светлана Маслова: В рамках совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым, которое состоялось...

В рамках совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым, которое состоялось под руководством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова оценили готовность муниципальных образований Республики Крым и объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.