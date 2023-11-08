Депутат ГД рассказал, когда в России заблокируют YouTube

На данный момент есть два российских сервиса и один из них будет должен вытеснить заграничный YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года, когда в стране должна появиться полноценная альтернатива, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Антон Горелкин.
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