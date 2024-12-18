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Новости Омска

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Мэр Омска предложил автомобилистам на время Чемпионата России по фигурному

Мэр Омска предложил автомобилистам на время Чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в G-Drive Арене и совпал с капремонтом моста у Телецентра, пересесть на общественный транспорт.

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