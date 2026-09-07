"Лацио" обыграл "Удинезе" со счетом 2:1 в третьем туре Серии А

В третьем туре Серии А "Лацио" одержал волевую победу над "Удинезе" в Удине со счетом 2:1. Героями встречи стали Давид Фраттези и Альберт Гюдмюндссон.
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