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Царьград

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"Лацио" обыграл "Удинезе" со счетом 2:1 в третьем туре Серии А

"Лацио" обыграл "Удинезе" со счетом 2:1 в третьем туре Серии А

В третьем туре Серии А "Лацио" одержал волевую победу над "Удинезе" в Удине со счетом 2:1. Героями встречи стали Давид Фраттези и Альберт Гюдмюндссон.

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