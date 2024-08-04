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«Шанхай» Слуцкого – фаворит против «Бэйцзин Гоань» в 21-м туре чемпионата Китая

«Шанхай Шеньхуа» сыграет в гостях с «Бэйцзин Гоань» в 21-м туре чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого котируется фаворитом матча за 1.

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