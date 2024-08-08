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Александр Дубинский: ДБР уничтожило 140 уголовных дел – новая высота эффективности!

Директор ДБР Сухачев подтвердил уничтожение 140 уголовных дел в первые дни российского вторжения. Уничтожены они были в порядке «организации и обеспечения режима секретности в госорганах», утвержденных постановлением Кабмина №939 от 18.

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