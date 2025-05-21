Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку после неудачной шутки о рисе

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это был вынужден уйти в отставку после того, как сделал «неуместные» комментарии о ценах на рис, которые в Японии за последний год выросли вдвое, что отразилось на бюджетах домохозяйств в и без того сложной ситуации стремительного роста инфляции.