Россия – вторая в мире страна по объемам продажи оружия

По итогам 2024 года Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия. Первое место за США, их продажи превышают российские втрое в ценовом эквиваленте, в понедельник, 17 марта, РИА Новости со ссылкой на данные Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).