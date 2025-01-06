Театр абсурда
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Театр абсурда

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Танковая армия атакует Курск! Как обычно, всё пропало ...

Танковая армия атакует Курск! Как обычно, всё пропало ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Реплика. . Мощный прорыв бронетанкового кулака ВСУ в Курской области . средствами РЭБ подавлена вся связь и каналы управления дронами .

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