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Дыбленко об игре за «Амур»: «Мне понравилось – отличный регион, климат, отношение болельщиков. Хабаровск – хоккейный город, ты всегда под микроскопом»

Защитник Ярослав Дыбленко высказался об игре за « Амур ». 32-летний хоккеист провел в команде один сезон.

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