В Мордовии сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с населением в рамках акции «СТОПмошенник»

Накануне сотрудниками отдела информации и общественных связей регионального МВД в спортивном комплексе «Огарев Арена» была проведена разъяснительная беседа по профилактике кибермошенничества с участниками группы здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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