Аварийный объект рядом с железнодорожной полосой снесли на Руставели

В Бутырском районе территорию рядом с железнодорожной полосой освободили от заброшенной постройки. Об этом сегодня сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.