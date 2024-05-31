БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Аварийный объект рядом с железнодорожной полосой снесли на Руставели

В Бутырском районе территорию рядом с железнодорожной полосой освободили от заброшенной постройки. Об этом сегодня сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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