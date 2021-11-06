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В США: Вертолёт Defiant X будет летать вдвое быстрее UH-60 Black Hawk

В США: Вертолёт Defiant X будет летать вдвое быстрее UH-60 Black Hawk

Входящие в состав американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin компании Sikorsky и Boeing представили окончательные спецификации своего нового вертолета, одного из двух кандидатов на замену культового UH-60 Black Hawk армии США.

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