Депутат Вилимски: новые санкции ЕС против РФ делают конфликт бесконечным

Новые антироссийские санкции Евросоюза не приближают окончание конфликта, а только затягивают его. Такое мнение высказал глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски.
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