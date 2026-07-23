Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

Депутат Вилимски: новые санкции ЕС против РФ делают конфликт бесконечным

Депутат Вилимски: новые санкции ЕС против РФ делают конфликт бесконечным

Новые антироссийские санкции Евросоюза не приближают окончание конфликта, а только затягивают его. Такое мнение высказал глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии