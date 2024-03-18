Россия изучает вопрос выхода из Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики

Россия в целях защиты своих национальных интересов может пересмотреть свое участие в Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
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