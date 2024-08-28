Экс-депутат Рады Олейник: законным на Украине остается только правительство

Украина оказалась на пороге политического кризиса из-за истечения полномочий Верховной рады. Девятый созыв украинского парламента отслужил положенный пятилетний срок, а новый не стали выбирать под предлогом военного положения.
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