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Экс-депутат Рады Олейник: законным на Украине остается только правительство

Экс-депутат Рады Олейник: законным на Украине остается только правительство

Украина оказалась на пороге политического кризиса из-за истечения полномочий Верховной рады. Девятый созыв украинского парламента отслужил положенный пятилетний срок, а новый не стали выбирать под предлогом военного положения.

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